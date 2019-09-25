Widgets Magazine
تسجيل
20:05 25 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح

    الاتحاد المصري يبرر تخاذله مع محمد صلاح ويجهز "خطة سرية" لترضيته

    © REUTERS / EDDIE KEOGH
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا يبرر فيه ما يوصف في وسائل الإعلام المحلية بـ"تخاذله" في دعم نجم منتخب مصر ونادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، في جوائز "الأفضل" الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

    ونشرالاتحاد المصري مساء أمس، بيانا برر فيه ما حدث، بتحميله "فيفا" مسؤولية عدم قبول الأصوات المصرية.

    محمد صلاح
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    محمد صلاح يثير جدلا بعد حذف تعريفه كلاعب في المنتخب... وينشر صورة جديدة
    وأصدر الاتحاد المصري بيانا حمّل فيه "فيفا" مسؤولية غياب التصويت لصالح صلاح، من قبل قائد المنتخب أحمد المحمدي ومدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب نيابة عن المدير الفني للمنتخب الأول، نظرا لأن هذا المركز كان شاغرا خلال فترة التصويت.

    وأوضح الاتحاد أنه قرر "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر"، مؤكدا أنه أرسل "استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة".

    وبحسب بيان الاتحاد، أرسل الأخير "صوتَي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس (آب) الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس (آب)، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس (آب)".

    وتشكلت هذه اللجنة الخماسية لإدارة شؤون الاتحاد بعد استقالة أعضائه ورئيسه السابق هاني أبو ريدة في تموز/يوليو الماضي، اثر الخروج المفاجئ لمنتخب الفراعنة من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2019.

    وأوضح الاتحاد المصري في بيانه "قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت"، مشددا على أن "الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى".

    ولكن مصدر في الاتحاد المصري، قال لموقع "في الجول" إن الخطأ الذي وقع هو أن الخطاب المرسل الى الفيفا "يجب أن يحمل توقيع المدير الفني (السابق المكسيكي خافيير) أغيري والمحمدي وهذا لم يحدث، فقد وقع مكانهم علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة في الاتحاد آنذاك".

    وأضاف "فيفا رفض اعتماد التصويت لأن اللوائح تفرض أن يكون موقعا من المدرب واللاعب، وهو ما لم يحدث"، بسبب إقالة أغيري ومغادرة القائد المحمدي بعد انتهاء المشاركة المصرية في أمم إفريقيا.

    بداية الأزمة

    وبدأت الأزمة، عقب إعلان جوائز الأفضل، والتي غاب محمد صلاح عن قائمتها القصيرة، وفاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    وأثار صلاح حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعدما حذف التعريف الخاص بأنه لاعب في المنتخب المصري من معلوماته الشخصية على حسابه الرسمي في "تويتر".

    وعدل صلاح معلوماته الشخصية، وحذف التعريف المتعلق بأنه لاعب في المنتخب الوطني المصري، وأبقى على تعريفه بأنه لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي.

    ​وتزامنت خطوة صلاح مع نشر الاتحاد الدولى لكرة القدم نتائج التصويت الخاصة بأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وظهر فيها عدم تصويت ممثلي مصر له.

    ​وبعد تداول أخبار عن تغيير صلاح معلوماته الشخصية في "تويتر"، عاد وكتب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا" وأرفقها بصورة له وعلى قميصه صور لجماهير مصرية.

    وتبين خلال إعلان كشف نتائج التصويت عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم ومنحه صوته لصلاح، حيث يحق للاتحاد إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وقائد المنتخب، وهما أغيري المدير الفني المكسيكي السابق للمنتخب الوطني، واللاعب أحمد المحمدي قائد الفريق.

    كما تجاهل الممثل الإعلامي المصري هاني دانيال، محمد صلاح خلال اختياراته لجائزة أفضل لاعب في العالم، التي توج بها الأرجنتني ليونيل ميسي، وجاء محمد صلاح في المرتبة الرابعة.

    ​واختار هاني دانيال، ساديو ماني في المرتبة الأولى، ثم كريستيانو رونالدو، وفي المرتبة الثالثة وضع محمد صلاح.

    ​وحصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، على المركز الأول وتوج بالجائزة، فيما فاز المدافع الهولندي فان دايك بالمركز الثاني، وحصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الثالث، وحصل محمد صلاح على المركز الرابع.

    خطة الترضية

    ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر من داخل اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عن تجهيزهم "خطة سرية" من أجل ترضية محمد صلاح.

    وأوضحت المصادر أن اللجنة تدرس تعيين محمد صلاح قائدا جديدا لمنتخب مصر، بعد استبعاد حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، أحمد المحمدي القائد السابق للمنتخب.

    ومن المقرر أن يكون محمد صلاح، حاضرا في معسكر الفراعنة خلال الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

    ومن المقرر أن يعقد حسام البدري، موتمرا صحفيا، غدا الخميس، لتقديم الجهاز المعاون له والحديث عن المرحلة المقبلة.

    انظر أيضا:

    بعدما وصفه بميسي مصر... مورينيو ينتقد محمد صلاح (فيديو)
    يورغن كلوب يشيد بتعامل محمد صلاح "الذكي" أمام تشيلسي
    محمد صلاح يثير جدلا بعد حذف تعريفه كلاعب في المنتخب... وينشر صورة جديدة
    "من حقه أن يغضب"... عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح
    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد صلاح, أخبار رياضة, ليفربول, منتخب مصر, محمد صلاح, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تدريب عسكري لجنود الجيش السوري على أيدي أفراد القوات الروسية في القاعدة العسكرية في يعفور، على بعد 30 كلم غرب دمشق، 24 سبتمبر 2019
    تدريب نخبة الجيش السوري على أيدي القوات الروسية في سوريا
    ترامب يعاني من معاملة سيئة
    ترامب يعاني من معاملة سيئة
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك