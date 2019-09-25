بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ودونز(2-0) في كأس كاراباو

حقق "ليفربول" الفوز على مضيفه "إم كي دونز" في الدور الثالث من كأس كاراباو، بهدفين دون رد.

سجل ثنائية الريدز، جيمس ميلنر وكي-يانا هوفر في الدقيقتين 41 و69 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن منافس ليفربول في الدور المقبل للمسابقة، بإجراء قرعة.