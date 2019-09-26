سر بكاء نجم ريال مدريد عقب تسجيله هدفا...فيديو

فور نجاحه في تسجيل هدف مع ريال مدريد في شباك أوساسونا، يوم الأربعاء، في الدوري الإسباني، انهار اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور باكيا.

المباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز النادي الملكي بهدفين دون رد.

هدف صاحب الـ19 عاما جاء بتسديدة قوية، سكنت شباك المنافس، ليدخل بعدها اللاعب في نوبة بكاء.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن اللاعب بكى تأثرا بسبب ما تردد حوله خلال الفترة الماضية عن تراجع مستواه الفني، وضرورة جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتلقى اللاعب صفارات استهجان وغضب من الجماهير خلال الدقائق الأولى من المباراة، بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها.