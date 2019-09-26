سر بكاء نجم ريال مدريد عقب تسجيله هدفا...فيديو

المباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز النادي الملكي بهدفين دون رد.
#LaPortada 📰 Líderes a ritmo de samba https://t.co/3ic9emYQrL— MARCA (@marca) September 26, 2019
هدف صاحب الـ19 عاما جاء بتسديدة قوية، سكنت شباك المنافس، ليدخل بعدها اللاعب في نوبة بكاء.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن اللاعب بكى تأثرا بسبب ما تردد حوله خلال الفترة الماضية عن تراجع مستواه الفني، وضرورة جلوسه على مقاعد البدلاء.
#الدوري_الاسباني ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 25, 2019
هكذا كانت ردة فعل فينيسيوس جونيور بعد تسجيله الهدف.. #beINLiga #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/fp2UPJeRNh
وتلقى اللاعب صفارات استهجان وغضب من الجماهير خلال الدقائق الأولى من المباراة، بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها.
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