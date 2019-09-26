تركي آل الشيخ يعلن عن تحديه لأي ناد عربي

تحدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه المملكة العربية السعودية، ومالك نادي الميريا، أي ناد عربي يرغب في ملاقاة الميريا خلال فترة التوقف الشتوي.

وقال تركى آل الشيخ خلال مداخلته هاتفيه لأحد البرامج على قناة mbc: "أي حد عاوز يلعبها هنجيله على ملعبه ووسط جماهيره".

وكتب على صفحته الشخصية على "فيسبوك": "تحدي نادي ألميريا ضد أي ناد عربي للعب مباراة ودية على أرضه وبين جماهيره في فترة التوقف الشتوية".

وأعلن تركي آل شيخ، في أغسطس/ آب الماضي، امتلاكه أسهم نادي ألميريا الإسباني، الذي يلعب في الدرجة الثانية بالدوري الإسباني.

وبعد إنهاء الصفقة أعلن تركي: "بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية... سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق وسندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونوا نجوم المستقبل شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين... لمستقبل مشرق في كرة القدم".