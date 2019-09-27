تركي آل الشيخ يقدم عرضا مغريا لمنتخب مصر

دعا تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام الأرجنتين أو البرازيل بحضور نجوم أي منهما في الرياض.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم الجمعة، "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".

وتابع "في حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قال في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه أمس الخميس، "تم عرض مواجهة ودية ضد البرازيل على اللجنة في عدم وجود مدير فني، فلم يتم البت في الأمر".

وأوضح "علمت بأمر مواجهة الأرجنتين يوم الأربعاء، لكن المنطق أن نواجه فريقا أفريقيا".

وكان الاتحاد البوتسواني لكرة القدم أعلن عن خوض مباراة ودية أمام منتخب مصر يوم 14 أكتوبر المقبل ليكون أول لقاء للفراعنة تحت قيادة البدري.