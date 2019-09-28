في بلد عربي... مدرب يقذف مشجعا بحذائه (فيديو)

شهد الدوري العراقي لقطة غريبة خلال مباراة نفط ميسلون والصناعات الكهربائية، والتي انتهت بخسارة الأول 3-1.

ودفعت الهزيمة الجماهير للهجوم على مدرب الفريق أحمد دحام، وتوجيه السباب له.

المدرب لم يتمالك أعصابه، لتنقل الكاميرات قيامه بالبصق على أحد المشجعين وقذفه بالحذاء.

وتدخل رجال الأمن وأعضاء الفريق لفض النزاع بين المدرب والجمهور، قبل أن يتطور.