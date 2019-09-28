بالفيديو... إبراهيموفيتش يطلق تحدي "ماتريكس" ويطلب مواجهة حبيب نورمحمدوف

وعبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر إبراهيموفيتش في فيديو داخل حديقة منزله وهو يتلاعب بالكرة لينفذ الحركة.
وطلب زلاتان من الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وبطل الفنون القتالية الروسي حبيب نورمحمدوف، بالإضافة إلى وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا المشاركة في هذا التحدي.
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Matrix challenge: @paulpogba @djokernole @khabib_nurmagomedov @minoraiola SHOW ME #matrixchallenge
زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الراتب الأعلى في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين، حيث يتقاضى 7.2 مليون دولار سنويا.
وسبق لصاحب الـ37 عاما اللعب لأندية يوفنتوس وميلان وإنتر وبرشلونة ومانشستر يونايتد.
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