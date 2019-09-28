خطأ يهدد ليفربول بالإطاحة به من بطولة الكأس

يواجه ليفربول إمكانية الاستبعاد من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم، إثر ارتكاب خطأ إداري.

وفاز الريدز على ميلتون كينز دونز بهدفين نظيفين، الأربعاء الماضي، ليضرب موعدا مع أرسنال في الدور المقبل.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، بات ليفربول مهدد بالاستبعاد من البطولة بعدما أشرك لاعبا شابا لا يتوافق مع معايير التسجيل الخاصة بالبطولة.

ولم يتم الكشف رسميا عن اسم اللاعب، إلا أن الصحيفة أوضحت أنه الإسباني بيدرو شيريفيلا، صاحب الـ22 عاما.

ويطلب الاتحاد الإنجليزي الحصول على تصريح دولي لأي لاعب مسجل مسبقا في إحدى الأندية خارج إنجلترا، أو لاعب أجنبي يسعى للتسجيل في البلاد لأول مرة.

وانضم شيريفيلا إلى ليفربول عام 2013، وأمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في إكستريمادورا الإسباني على سبيل الإعارة، ويعتقد أنه لم يتم تجديد تصريحه الدولي.

وقال متحدث باسم النادي "نحن على دراية بأن هناك مشكلة إدارية تتعلق بمشاركة أحد لاعبينا في مباراة ميلتون كينز دونز".

وأتم "نعمل مع المسؤولين على توضيح حقيقة الأمر. لن نعلق بأكثر من ذلك حتى يتم حل الأمر".