لإنقاذ ما يمكن إنقاذه... مدرب جديد لمانشستر يونايتد قبل نهاية الدوري

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ بالتحرك فعليا للاستغناء عن مدربه الحالي، أولي غونار سولسكاير، وتعويضه بأحد مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن ملاك النادي يسعون للتعاقد مع مدرب توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لإنقاذ مايمكن إنقاذه بعد البداية السيئة للنادي.

وأشارت التقارير إلى أن بوكيتينو لو رحل صوب يونايتد، فلن يكون بمفرده، بل سيأخذ معه لاعب الوسط كريستيان إريكسن، الذي ينتهي تعاقده مع السبيرز بنهاية هذا الموسم.

كما ويعتبر الإيطالي ماسيمليانو أليغري أيضا خيارا طرح لخلافة سولسكاير في يونايتد، وتم الحديث عن تحرك لمفاوضة المدرب.

ولم يبدأ موسم مانشستر يونايتد بشكل جيد، حيث يحتل المرتبة الثامنة في البريميرليغ حاليا، برصيد 8 نقاط، وفي المقابل يمر توتنهام تحت قيادة بوكيتينو بفترة عصيبة، حيث ودع كأس الرابطة مبكرا أمام فريق ك

ولتشيستر المغمور، وحقق فوزين فقط في البريميرليغ، من أصل 6 مواجهات، محتلا المركز السابع بفارق الأهداف أمام اليونايتد.