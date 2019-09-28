برشلونة يتغلب على خيتافي بهدفين نظيفين (فيديو)

حقق برشلونة انتصارا بهدفين دون رد، خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، ليكسر سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبه هذا الموسم.

سجل هدفي برشلونة في المباراة لويس سواريز في الدقيقة 41، وجونيور فيربو في الدقيقة 49.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

وأصدر نادي برشلونة بيانا قبل لقاء الفريق مع خيتافي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني، أعلن فيها غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

أكد النادي الكتالوني من خلال بيانه على أن "اللاعب يعاني من بعض الإزعاجات العضلية في الفخذ الأيسر والتي منعته من التواجد في التشكيل".