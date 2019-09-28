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19:23 28 سبتمبر/ أيلول 2019
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    فريق بايرن ميونخ

    بايرن يتصدر الدوري الألماني بفوز على بادربورن وهزيمة لايبزيج

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
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    نجا بايرن ميونيخ من مأزق ليفوز 3-2 على مستضيفه بادربورن ليتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، بعد هزيمة رازن بال شبورج لايبزيج 3-1 أمام ضيفه شالكه ليخسر للمرة الأولى هذا الموسم.

    وأهدر بايرن العديد من الفرص وسدد في إطار المرمى واهتزت شباكه مرتين في الشوط الثاني في أداء متواضع ألقى بظلاله على تصدره الدوري.

    احتفال لاعبي برشلونة
    © REUTERS / Sergio Perez
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    وتقدم الفريق الضيف عبر سيرج جنابري في الدقيقة 15 بعد بداية مذهلة شهدت رد القائم كرة لبايرن وصناعة الفرصة تلو الفرصة.

    وأهدر روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري فرصة بشكل لا يصدق عندما وضع الكرة خارج الملعب من عشرة أمتار على الرغم من أن المرمى كان خاليا من الحارس.

    وصنع جنابري الهدف الثاني لفيليب كوتينيو بعد عشر دقائق من الاستراحة لكن كاي بروجر قلص الفارق بتسديدة مباشرة في الدقيقة 68.

    وسدد ليفاندوفسكي كرة من فوق الحارس يانيك هوت ليجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 80 ويرفع رصيده إلى عشرة أهداف غير أن تسديدة جاميلو كولينز الرائعة من 30 مترا قبل أربع دقائق من النهاية حافظت على آمال صاحب الأرض ومهدت الطريق أمام نهاية متوترة.

    ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 14 نقطة متقدما بنقطة على لايبزيج الذي انضم إليه شالكه برصيد 13 نقطة في المركز الثالث بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي.

    وتقدم شالكه بضربة رأس قوية من ساليف ساني في الدقيقة 29 وضاعف أمين حارث من الفارق بركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

    وحسم هدف رابي ماتوندو الرائع بمجهود فردي الأمور قبل أن يحرز إميل فورزبيرج هدف لايبزيج رقم 200 في الدوري قبل سبع دقائق من النهاية.

    ورفع بروسيا مونشنجلادباخ وباير ليفركوزن رصيدهما إلى 13 نقطة أيضا بتغلبهما خارج أرضهما بالنتيجة ذاتها 3-صفر على هوفنهايم وأوجسبورج على الترتيب.

    ويملك بروسيا دورتموند عشر نقاط ويستضيف فيردر بريمن في وقت لاحق من، اليوم السبت.

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    الكلمات الدلالية:
    الدوري الألماني, بايرن ميونخ
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