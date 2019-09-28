بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت (4-0) في دوري أبطال أفريقيا

حقق النادي الأهلي المصري فوزا سهلا على ضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية برباعية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق أليو ديانج لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني أحرز جونيور أجايي الهدف الثاني من عرضية محمود وحيد بعد دقيقتين من بداية الشوط، قبل أن يسجل حسين الشحات في الدقيقة 55 بعد مرور من حارس المرمى ويتبعه صلاح محسن في الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة من الشحات.

أهداف مباراة الأهلي 4 | 0 كانو سبورت

إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/DVg8gIN1Y8 — ON Sport (@ONsportEg) September 28, 2019

وبذلك حسم الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما كان قد فاز في الذهاب 2-0 خارج الأرض.