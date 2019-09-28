بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت (4-0) في دوري أبطال أفريقيا

وجاء الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق أليو ديانج لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني أحرز جونيور أجايي الهدف الثاني من عرضية محمود وحيد بعد دقيقتين من بداية الشوط، قبل أن يسجل حسين الشحات في الدقيقة 55 بعد مرور من حارس المرمى ويتبعه صلاح محسن في الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة من الشحات.
أهداف مباراة الأهلي 4 | 0 كانو سبورت— ON Sport (@ONsportEg) September 28, 2019
إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/DVg8gIN1Y8
وبذلك حسم الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما كان قد فاز في الذهاب 2-0 خارج الأرض.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)