هاميلتون يفوز في روسيا وينهي سلسلة انتصارات فيراري

فاز لويس هاميلتون بجائزة روسيا الكبرى ببطولة العالم فورمولا-1 للسيارات بعد أن هيمن مرسيدس على أول مركزين اليوم الأحد لينهي صحوة فيراري ووسع الفارق إلى 73 نقطة قبل خمسة سباقات على النهاية.

واحتل فالتيري بوتاس زميل هاميلتون وأقرب منافسيه المركز الثاني ونال هاميلتون بطل العالم نقطة إضافية لتسجيل أسرع لفة.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بعد أوامر مبكرة مثيرة للجدل من فريقه لزميله سيباستيان فيتل الذي أدى انسحابه في اللفة 28 من إجمالي 53 لنزول سيارة الأمان وتعزيز صدارة هاميلتون، كما نقلت وكالة "رويترز".

ЭТО БЫЛ СОЧИ 2019 pic.twitter.com/lFpmpGWz4T — ВЖЖЖ (@VZHISHOW) September 29, 2019

وفاز فيراري في السباقات الثلاثة الماضية لكن مرسيدس حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في روسيا منذ أول سباق في سوتشي عام 2014.

وهذا الانتصار رقم 82 في مسيرة هاميلتون والتاسع هذا الموسم.