بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وفيورنتينا 1-3 في الدوري الإيطالي

وسجل أهداف فيورنتينا كل من إريك بولغار (14 من ركلة جزاء) وغايتانو كاستروفيلي (66) وفرانك ريبيري (78)، وأحرز الهدف الوحيد لميلان رافاييل لياو من مجهود فردي رائع (80).
الدوري الايطالي : 📽 ميلان 1 × 3 فيورنتينا | أهداف المباراة— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 29, 2019
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ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد لاعبه ماتيو موساكيو.
وبهذا الفوز رفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، بينما يواصل ميلان تقهقره إلى المركز السادس عشر بـ 6 نقاط فقط.
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