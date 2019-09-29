بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وفيورنتينا 1-3 في الدوري الإيطالي

حقق نادي فيورنتينا فوزا قاسيا على مضيفه ميلان بنتيجة (3-1) مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف فيورنتينا كل من إريك بولغار (14 من ركلة جزاء) وغايتانو كاستروفيلي (66) وفرانك ريبيري (78)، وأحرز الهدف الوحيد لميلان رافاييل لياو من مجهود فردي رائع (80).

الدوري الايطالي : 📽 ميلان 1 × 3 فيورنتينا | أهداف المباراة



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pic.twitter.com/1XsIo2kX7U — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 29, 2019

ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد لاعبه ماتيو موساكيو.

وبهذا الفوز رفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، بينما يواصل ميلان تقهقره إلى المركز السادس عشر بـ 6 نقاط فقط.