بيان رسمي من الاتحاد الأفريقي بشأن لقاء الزمالك وجينيراسيون

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه: "يراقب CAF عن قرب الموقف بخصوص مباراة لقاء الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتي كان من المقرر إقامتها".

وذكر البيان "جهات CAF المعنية وممثليه يقومون حاليا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وأرسل الاتحاد الإفريقي خطابا لاتحاد الكرة المصري يخطره من خلاله بدراسة موقف لقاء الزمالك وجينيراسيون بعد "علمنا بإقامة مباريات في الدوري المصري في القاهرة".

📢 بيان رسمي عن مباراة الزمالك وجينيرسيون فوت.. https://t.co/0fxgim6cWX — CAF - عربي (@caf_online_AR) September 29, 2019

وكان من المقرر أن يستضيف الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب اليوم الأحد في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يذهب للملعب، ليعتبره مراقب المباراة منسحبا.

الفريق السنغالي تمسك بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول في القاهرة، وتوجه إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة، ولم تسمح لهم إدارة الملعب بذلك.

صباح اليوم الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.