تفاصيل جديدة حول أزمة مباراة الزمالك الأفريقية... وإمكانية استبعاده من دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مصرية عديدة تفاصيل جديدة مثيرة حول أزمة مباراة الزمالك الأفريقية، والتي قد تكون سببا في استبعاده من دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يستضيف الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب، اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال أفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يذهب للملعب، ليعتبره مراقب المباراة منسحبا.

الفريق السنغالي تمسك بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول، في القاهرة، وتوجه إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة، ولم تسمح لهم إدارة الملعب بذلك.

صباح اليوم الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

ويدور حاليا حالة من الجدل، بين احتساب الزمالك متأهلا بانسحاب الفريق السنغالي وخسارته بهدفين دون رد، أو النظر في شكوى الفريق السنغالي بنقل المباراة بصورة مفاجئة بما يخالف اللوائح أيضا، ومعاقبة الفريق الأبيض بخروجه من البطولة الأفريقية.

ونشر موقع "القاهرة 24" تفاصيل التقرير الفني الذي أعده التشادي صالح قدري، مراقب المباراة، والذي دون في تقريره فوز الفريق الأبيض بالانسحاب بعد عدم وصول الفريق السنغالي إلى ملعب المباراة.

وكشف التشادي صالح قدري أنه سيتم إرسال تقرير المباراة للاتحاد الأفريقي والتأكيد على تخلف الفريق السنغالي.

وقرر طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي إلغاء المباراة بعد عدم وصول الفريق السنغالي للملعب بعد مرور 20 دقيقة على موعد بداية اللقاء.

موقف الزمالك

من جانبه، قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن موقف الفريق الأبيض سليم تماما فيما يخص مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب الفريق السنغالي عن المباراة.

​وشدد في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة"، على أن خطاب الكاف بدراسة موقف المباراة، لن يكون متعلقا بتأهل الزمالك لدور المجموعات، لأن الأمر سيتعلق بتحديد عقوبة الفريق السنغالي بنسبة كبيرة لانسحابه من المباراة.

إلغاء مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، بعد انسحاب الفريق السنغالي، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 👋🏼⚽️ pic.twitter.com/2Z5XudA4bM — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 29, 2019

​وأضاف أنور: "نقل المباراة لبرج العرب، بناء على قرار الأمن وليس بناء على طلب الزمالك".

وأكمل: "الأمن نقل مباراتي الأهلي والمصري في البطولات الأفريقية أمام كانو سبورت الغيني، وماليندي بطل زنجبار، بعد موافقة الضيفين، فيما تمسك فقط جينيراسيون بموقفه بعدم نقل المباراة".

ورفض مسئولو الزمالك الاقتراحات، التي روجها بعض مسئولي "الكاف"، حول إمكانية إعادة المباراة كحل يرضي جميع الأطراف.

وقال مصدر بنادي الزمالك، في تصريحات نقلها موقع "سوبر كورة" أن ناديه ليس طرفا في الأزمة، لأنه قام بتنفيذ تعليمات الاتحاد الأفريقي ولديه من المستندات ما يحفظ حقه يتمثل في خطاب الكاف، الذى يؤكد الموافقة على نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بدلا من بترسبورت.

وأكد المصدر أن أية حلول غير اعتماد فوز الزمالك وصعوده لدور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا، سيكون ظالم ولن يصمت مسئولي الأبيض أمام هذا التجاوز في حقه، لأنه نفذ تعليمات الكاف حتى اللحظات الأخيرة.

الزمالك على وشك الخروج من دوري أبطال إفريقيا والعودة للكونفدرالية بطولته المفضلة.. الفريق السنغالي راح عمل إثبات حالة في بتروسبورت ومخلص ورقه وبنسبة 95% مش هيروح إسكندرية.. وأكبر دليل على ضعف موقف الزمالك إرسال علاء مقلد للتفاوض.. وطبعا جينيراسيون رفض التفاوض ومش هيلعب خلاص — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) September 28, 2019

​وأضاف المصدر: "ما يؤكد صحة وقوة موقف الزمالك تواجد طاقم التحكيم المالي و مراقب المباراة التشادي في ملعب برج العرب، وهو ما يؤكد شرعية موقف الزمالك ويدعم موقفه".

من جانبه، رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بيان الكاف مؤكدا أن القصة انتهت تماما بتأهل فريقه رسميا إلى دور المجموعات بعد انسحاب الفريق السنغالي.

وشدد منصور على سلامة موقف ناديه، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه ينبغي معاقبة النادي السنغالي بالاستبعاد من المشاركة بالبطولات الإفريقية لعامين على الأقل.

موقف الاتحاد المصري

ونقلت قناة "صدى البلد" عن مصادر في اتحاد الكرة المصري، قولهم إن اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم بصدد تجهيز ملف كامل بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، من أجل تقديمه إلى الاتحاد الأفريقي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

صور من احماء لاعبي الزمالك في ملعب برج العرب. 👋🏼📸 pic.twitter.com/isl63Ti9DL — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 29, 2019

​ويرى اتحاد الكرة أن موقف الزمالك سليم بشكل تام، وسيتم مخاطبة الكاف، من أجل احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك، والذي التزم تماما بكل خطابات الكاف بشأن المباراة.

موقف الكاف

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه: "يراقب CAF عن قرب الموقف بخصوص مباراة لقاء الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت والتي كان من المقرر إقامتها".

وذكر البيان "جهات CAF المعنية وممثليه يقومون حاليا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

🚨 تسلسل زمني .. 3 بيانات من الكاف بخصوص لقاء الزمالك وجينيراسيون في 72 ساعة. ✍️



الزمالك ينتظر قرار الكاف لحسم تأهله الرسمي لمجموعات الأبطال بعد إلغاء مباراة جينيراسيون في إياب دور الـ32. pic.twitter.com/DhFCmvLSAH — Yallakora (@Yallakoranow) September 30, 2019

​وأرسل الاتحاد الأفريقي خطابا لاتحاد الكرة المصري يخطره من خلاله بدراسة موقف لقاء الزمالك وجينيراسيون بعد "علمنا بإقامة مباريات في الدوري المصري في القاهرة".

كما قال عبدالمنعم شطة، الرئيس السابق للجنة الفنية في "الكاف"، في تصريحات صحفية: "موقف الزمالك سليم تماما، والفريق السنغالي سيتم اعتباره خاسرا إذا لم يتوجه إلى ملعب المباراة".