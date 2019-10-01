"سيأتي اليوم الذي أقول فيه وداعا"... رونالدو يلمح إلى موعد اعتزاله

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى إمكانية اعتزال كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو اثنين.

وقال رونالدو لصحيفة "سبورت بايبل"، إنه بدأ يتخيل نفسه بعيدا عن كرة القدم خلال السنوات الخمس الأخيرة، حتى يهيئ نفسه لحياة ما بعد الاعتزال.

Ronaldo:



"I still love football. I love to entertain the fans and the people who love Cristiano. It doesn't matter the age, it's all about mentality.



"I've started to enjoy this process of seeing me outside of football, so who knows what will happen in the next year or two?" pic.twitter.com/lCtbk4fWX2 — Goal (@goal) October 1, 2019

وأضاف: "أحب أن أرفه عن الأشخاص الذين يحبون رونالدو والذين يحبون كرة القدم، ولكن لكل شيء نهاية وبالطبع سيأتي اليوم الذي أقول فيه وداعا".

وتابع صاحب الـ34 عاما: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو عامين، ربما أكمل مسيرتي وربما تنتهي عند هذا الحد، لا أمتلك خطة فيما يتعلق بهذه النقطة".

On this day in 2003...



Cristiano Ronaldo made his Champions League debut 🙌



16 years, 126 goals, and five winners medals later he is still going strong 💪 pic.twitter.com/mFjuMgY1r8 — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 1, 2019

وأتم الدون: "لا أحب أن أقلد أحدا، يجب أن تكون نفسك من أجل أن تصنع قصتك الخاصة بك، هذا ما رسمته لنفسي منذ بداية مسيرتي وحتى الآن".

On this day in 2015, @Cristiano became Real Madrid's all-time top scorer.



He'll take some catching 💥 pic.twitter.com/qoEjQVWaLX — B/R Football (@brfootball) September 30, 2019

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في 2022، وهو العام الذي يشهد نهائيات كأس العالم في قطر، ما يثير التكهنات بشأن إعلان اللاعب اعتزاله خلال ذلك العام.