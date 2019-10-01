محمد صلاح في مهمة لإنقاذ ليفربول... أوروبيا

يسعى نادي ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا بقيادة نجمه المصري محمد صلاح في قلعته الأنفيلد، إلى تعويض سقوطه غير المتوقع في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة، بثنائية نظيفة على أرض نابولي الإيطالي.

ويحاول ليفربول تحقيق ذلك في مواجهة فريق سالزبورغ بطل الدوري النمساوي يوم الأربعاء.

وسيعود ليفربول إلى ملعبه الشهير للمرة الأولى على الصعيد القاري، منذ "الريمونتادا" الشهيرة التي حقّقها في إياب الدور نصف النهائي للموسم الماضي، حين تفوّق على برشلونة 4- صفر، وعوّض خسارته بثلاثية نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو.

ويعتمد مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب الحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم مؤخرا على نجمه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى البرازيلي روبيوتو فيرمينو وكذلك أفضل لاعب في أوروبا هذا العام الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقال مـاني خلال المؤتمر الصحفي لـ مبـاراة سالزبورغ "سنقاتل من أجل البريميرليغ والأبطال معًا، أستطيع قول أننا أفضل الآن وأكثر نضجًا".

ويذكر أن الفريق الإنكليزي يتصدر بطولته المحلية بالعلامة الكاملة، إذ فاز بالمباريات السبع التي خاضها، ويتقدم حالياً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين.