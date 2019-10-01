محمد صلاح في مهمة لإنقاذ ليفربول... أوروبيا

ويحاول ليفربول تحقيق ذلك في مواجهة فريق سالزبورغ بطل الدوري النمساوي يوم الأربعاء.
ويعتمد مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب الحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم مؤخرا على نجمه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى البرازيلي روبيوتو فيرمينو وكذلك أفضل لاعب في أوروبا هذا العام الهولندي فيرجيل فان دايك.
وقال مـاني خلال المؤتمر الصحفي لـ مبـاراة سالزبورغ "سنقاتل من أجل البريميرليغ والأبطال معًا، أستطيع قول أننا أفضل الآن وأكثر نضجًا".
ويذكر أن الفريق الإنكليزي يتصدر بطولته المحلية بالعلامة الكاملة، إذ فاز بالمباريات السبع التي خاضها، ويتقدم حالياً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين.
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