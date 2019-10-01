بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروج 2-2 في دوري الأبطال

سجل هدفي ريال مدريد، سيرجيو راموس وكاسيميرو في الدقيقتين 56 و86، بينما أحرز هدفي كلوب بروج، دينيس في الدقيقتين 9 و39.
دوري ابطال اوربا : ريال مدريد 2 × 2 كلوب بروج | اهداف المباراة— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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وبهذا التعادل، يرتفع رصيد كلوب بروج إلى نقطتين في وصافة المجموعة الأولى، بينما يتذيل ريال مدريد الترتيب بنقطة واحدة.
ريال مدريد 2-2 كلوب بروج ، أهداف اللقاء ! pic.twitter.com/UPaxRmS85E— عز 🇸🇦 (@MnbrMadrid5) October 1, 2019
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