بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروج 2-2 في دوري الأبطال

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه سانتياغو برنابيو، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ريال مدريد، سيرجيو راموس وكاسيميرو في الدقيقتين 56 و86، بينما أحرز هدفي كلوب بروج، دينيس في الدقيقتين 9 و39.

دوري ابطال اوربا : ريال مدريد 2 × 2 كلوب بروج | اهداف المباراة



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pic.twitter.com/A1CYx8gWJM — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

وبهذا التعادل، يرتفع رصيد كلوب بروج إلى نقطتين في وصافة المجموعة الأولى، بينما يتذيل ريال مدريد الترتيب بنقطة واحدة.