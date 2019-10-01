بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والسد 4-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

اقترب الهلال السعودي من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الآسيوي، وذلك بعد فوزه على السد القطري بنتيجة 1/4، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في قطر، في ذهاب نصف النهائي من البطولة القارية.

وسجل أهداف الهلال كل من الفرنسي جوميز"هدفين" وعلي آل بليهي ومحمد الشلهوب في الدقائق 34 و45 و60 و65، بينما أحرز الفرنسي جوميز لاعب الهلال هدف السد الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.

وجاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور خاصة في الشوط الأول الذي جاء مثيرا للغاية، وإن كان الهلال الأفضل في مجمل فترات اللقاء، بعدما نجح في التعامل مع المباراة بالشكل الأمثل وحقق هدفه بالفوز، واستغل حالة الطرد للاعب السد عبد الكريم حسن والتي كانت بمثابة نقطة تحول في الشوط الأول من اللقاء.