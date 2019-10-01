بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والسد 4-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أهداف المباراة 💙💙💙💙💙💙 #الهلال_والسد_دوري_اسيا pic.twitter.com/1uITHPPxKH— بنت الزعيم (@nola99n) October 1, 2019
وسجل أهداف الهلال كل من الفرنسي جوميز"هدفين" وعلي آل بليهي ومحمد الشلهوب في الدقائق 34 و45 و60 و65، بينما أحرز الفرنسي جوميز لاعب الهلال هدف السد الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.
#الهلال_والسد_دوري_اسيا الف مبروك للزعماء 💙💙💙💙أهداف المباراة . pic.twitter.com/TH6khg3L9e— صديق بيه الشهري (@sadiq_albih) October 1, 2019
وجاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور خاصة في الشوط الأول الذي جاء مثيرا للغاية، وإن كان الهلال الأفضل في مجمل فترات اللقاء، بعدما نجح في التعامل مع المباراة بالشكل الأمثل وحقق هدفه بالفوز، واستغل حالة الطرد للاعب السد عبد الكريم حسن والتي كانت بمثابة نقطة تحول في الشوط الأول من اللقاء.
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