بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام 7-2 في دوري الأبطال

وسجل سباعية بايرن ميونخ جوشوا كيميتش (15) وروبرت ليفاندوفسكي (45 و87) وسيرج جنابري (53 و55 و83 و88)، أما ثنائية توتنهام فسجلها هيونج مين سون (12) وهاري كين (61).
دوري ابطال اوربا : توتنهام 2 × 7 بايرن ميونخ | هدف جنابري سوبر هاتريك— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019
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وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد توتنهام عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
دوري الابطال l اهداف مباراة بايرن ميونخ ٧-٢ توتنهام كاملة 😱😱 #TOTFCBpic.twitter.com/meAkVddRtF— اهداف_كورة HD (@HD27287794) October 1, 2019
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