بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام 7-2 في دوري الأبطال

حقق بايرن ميونيخ فوزا كاسحا على مضيفه توتنهام، في المباراة التي حسمها العملاق البافاري بنتيجة 7-2 على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.