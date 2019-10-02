"هتوحشونا"… تركي آل الشيخ يروج لـ"موسم الرياض"

وظهر تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو، قال فيه، إن "الرياض عاصمتنا، الرياض في قلب كل سعودي وسعودية، الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط".
موسم الرياض🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/qSWoYeXYPv— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 1, 2019
وتابع: "موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية، 12 قطاعا، و6 مناطق رئيسية، و6 مناطق فرعية، أول مرة في التاريخ".
واستطرد: "كل هذه الفعاليات تتجمع في منطقة واحدة، فعاليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع"، مضيفا: "الرياض للمواطن والمقيم وللسائح، الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، هتوحشونا".
وتشهد الرياض فعاليات الوعد الرياضي، التي تشمل عددا كبيرا من المفاجآت للعالم العربي وللمواطنين السعوديين أيضا والسائحين.
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