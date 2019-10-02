"هتوحشونا"… تركي آل الشيخ يروج لـ"موسم الرياض"

شارك تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في الترويج لموسم الرياض الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ فعالياته في 11 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، حتى منتصف سبتمبر / أيلول.

وظهر تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو، قال فيه، إن "الرياض عاصمتنا، الرياض في قلب كل سعودي وسعودية، الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط".

وتابع: "موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية، 12 قطاعا، و6 مناطق رئيسية، و6 مناطق فرعية، أول مرة في التاريخ".

واستطرد: "كل هذه الفعاليات تتجمع في منطقة واحدة، فعاليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع"، مضيفا: "الرياض للمواطن والمقيم وللسائح، الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، هتوحشونا".

وتشهد الرياض فعاليات الوعد الرياضي، التي تشمل عددا كبيرا من المفاجآت للعالم العربي وللمواطنين السعوديين أيضا والسائحين.