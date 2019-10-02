اتهام سيلفا لاعب سيتي بسوء التصرف بسبب تغريدة زميله

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهاما للاعب ديفيد سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي بسوء التصرف بعد صورة نشرها عبر "تويتر" تتعلق بزميله بنجامين ميندي الشهر الماضي.

وكان لاعب البرتغال قد تعرض لانتقادات من منظمة (كيك.إت.أوت) البريطانية المناهضة للتمييز بعد أن نشر رسالة يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، يقارن فيها ميندي بشخصية "كونغيتوس" الكارتونية وتخص علامة تجارية مشهورة للحلوى في إسبانيا والبرتغال قبل أن يحذف الصورة، بحسب "رويترز".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له، يوم الأربعاء، إن "سيلفا متهم بسوء التصرف وخرق القواعد" مشيرا إلى أن أمامه مهلة حتى التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول للرد".

وأضاف: "من المزعوم أن تصرف اللاعب ينتهك القواعد بتوجيه إهانة أو القيام بفعل غير لائق أو الإضرار بسمعة اللعبة".

وأشار البيان إلى أن "التغريدة ربما تتضمن إشارة إلى عرق أو لون".

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي الشهر الماضي إنه سيكون من الخطأ أن يعاقب الاتحاد الإنجليزي سيلفا بسبب التغريدة.