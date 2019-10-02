بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإنتر 2-1 في دوري الأبطال

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على إنتر ميلان، بنتيجة (2-1)، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين لهدف، بالمباراة التي جمعتهما بملعب كامب نو، بدوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح لاوتارو مارتينز المباراة بهدف أول للإنتر بالدقيقة 3، وتعادل لويس سواريز لبرشلونة في الدقيقة 58، بينما أحرز سواريز هدف الفوز للبارسا بالدقيقة 84.

دوري ابطال اوربا : 📽 برشلونة 2 × 1 إنتر ميلان | أهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/CwhQ2lkxwr — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 2, 2019

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة، وتجمد رصيد الإنتر عند نقطة وحيدة بالمركز الثالث.