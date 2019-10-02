بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإنتر 2-1 في دوري الأبطال

افتتح لاوتارو مارتينز المباراة بهدف أول للإنتر بالدقيقة 3، وتعادل لويس سواريز لبرشلونة في الدقيقة 58، بينما أحرز سواريز هدف الفوز للبارسا بالدقيقة 84.
دوري ابطال اوربا : 📽 برشلونة 2 × 1 إنتر ميلان | أهداف المباراة HD— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 2, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة، وتجمد رصيد الإنتر عند نقطة وحيدة بالمركز الثالث.
ملخص اهداف #برشلونه_انتر تألق سواريز بثنائيه 😍😍 HD pic.twitter.com/k58C59pDdF— Leader| (@liie1213) October 2, 2019
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