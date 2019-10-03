مدرب منتخب مصر يثير جدلا إثر تفسيره لماذا استبعد محمد صلاح

أثار تفسير حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، سبب استبعاده نجم الفراعنة، محمد صلاح، عن معسكر المنتخب شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان البدري، وفقا لموقع "يلا كورة" قد أعلن أن محمد صلاح سيغيب عن معسكر الفراعنة والمباراة الودية المقرر إقامتها أمام بوتسوانا يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في إطار استعداد المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.

وفسر مدرب الفراعنة استبعاده نجم ليفربول، بأنه كان بالاتفاق مع محمد صلاح ، بسبب حاجة اللاعب إلى الراحة لإصابته بإجهاد في العضلة الضامة.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "اتفقت مع محمد صلاح الحصول على بعض الراحة وعدم الانضمام إلى المعسكر المقبل".

وتابع "تواصلت معه قبل يومين، وعلمت أن صلاح يحتاج للراحة والاستشفاء بناء على تقرير طبيب المنتخب محمد أبو العلا".

وأوضح المدير الفني للمنتخب أن الطبيب أبلغه بشكوى محمد صلاح من إجهاد في العضلة الضامة.

واستمر ""أتمنى أن يعود بعد فترة الراحة بشكل أفضل، وهو معنا بالتأكيد بعد ذلك".

وقال البدري إنه تواصل أيضا مع أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيغيه، وسيتواصل مع أحمد حسن (كوكا) ومحمد النني، الرباعى المنضم للمعسكر المقبل الذي سينطلق الاثنين المقبل.

وتحدثت مواقع التواصل عن تصريحات البدري، بقولها إنه يذكر أنه تواصل مع محمد صلاح قبل يومين من تلك التصريحات، في حين أن اللاعب شارق في مباراة فريقه أمام سالزبرغ النمساوي بالجولة الثانية من دور المجموعة في دوري أبطال أوروبا، وسجل اللاعب المصري هدفين في تلك المباراة فاز بها الريدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.