بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال مع ستاندر لييج البلجيكي في الدوري الأوروبي (4 – 0)

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 14 من زمن اللقاء عن طريق غابرييل مارتينيلي، ثم أضاف المهاجم البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 16 من زمن المباراة.
Ceballos goal! Arsenal 4-0 pic.twitter.com/2dCoGSefAr— 90sGunner (@90sGunner) October 3, 2019
Dani Ceballos gets his first Arsenal goal. #afc pic.twitter.com/HpQtdu9Xb3— Arsenal (@AFCvideosHD_) October 3, 2019
وسجل جوزيف ويلوك الهدف الثالث للمدفعجية في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، وأحرز داني سيبايوس الهدف الرابع في الدقيقة 57.
Gabriel Martinelli with a cool assist, making it easy for Ceballos to score his first Arsenal goal. Arsenal in cruise control. #afc pic.twitter.com/HiciI6pLjc— AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) October 3, 2019
Martinelli goal Arsenal vs Standard Liege 1-0 #ARSSTLpic.twitter.com/blNtyh61DZ— #UCL (@ZWODDE_) October 3, 2019
وبتلك النتيجة العريضة يعتلي أرسنال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط من نصيب ستاندر لييج البلجيكي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)