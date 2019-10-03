بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال مع ستاندر لييج البلجيكي في الدوري الأوروبي (4 – 0)

تمكن فريق أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، من تحقيق فوز عريض على ضيفه ستاندر لييج البلجيكي، ضمن مباريات المجموعة السادسة في بطولة الدوري الأوروبي بأربعة أهداف دون رد.

وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 14 من زمن اللقاء عن طريق غابرييل مارتينيلي، ثم أضاف المهاجم البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

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​وسجل جوزيف ويلوك الهدف الثالث للمدفعجية في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، وأحرز داني سيبايوس الهدف الرابع في الدقيقة 57.

Gabriel Martinelli with a cool assist, making it easy for Ceballos to score his first Arsenal goal. Arsenal in cruise control. #afc pic.twitter.com/HiciI6pLjc — AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) October 3, 2019

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​وبتلك النتيجة العريضة يعتلي أرسنال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط من نصيب ستاندر لييج البلجيكي.