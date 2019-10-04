ليفربول يستقبل مدربه السابق

يستعد ملعب "الآنفيلد رود" لاستقبال مدربه السابق بريندن روجرز ولكن هذه المرة مع ناديه الجديد "ليستر سيتي"، ومن المنتظر يتم الترحيب به ضمن أجواء جماهيرية عاطفية بعد السنوات التي قضاها مع الفريق.

صرح مدرب ليفربول يورغن كلوب عن عودة رودجرز للآنفيلد "آمل أن يكون الاستقبال من مشجعينا على ما يرام، من جانبي لا بأس، إنه يقدم شيء رائع مع ليستر، لست مندهشا منه، قام بعمل رائع مع سيلتيك والآن مع ليسترسيتي".

وأضاف كلوب "عندما تشاهد مباريات ليستر، إنها ممتعة، تهاني لهم، أعتقد أن الاستقبال سيكون جيدا ولكنها ليست مباراة ودية، نريد أن نقدم أداء جيدا ونفوز"، كما نقل موقع "يفربول إيشو".

حول ما إذا كان سيسمح لكاميرات التلفزيون بتصويره خلال فترة بين الشوطين مثل جيسي مارسش مدرب سالزبورج في مباراة يوم الأربعاء قال مدرب ليفربول مازحا "إذا سمح نادي ليفربول بذلك فسأغادر النادي".

سيحل "ليستر سيتي" بقيادة مدربه الأيرلندي برندن رودجرز ضيفا على فريق ليفربول في مباراة واعدة، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.