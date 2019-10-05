إحصاءات ما قبل مواجهة ليفربول وليستر... أرقام يسعى إليها ماني وصلاح

يمكن لساديو ماني ومحمد صلاح، أن يحققا إنجازا تاريخيا عندما يواجه ليفربول منافسه ليستر سيتي يوم السبت، على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي.

المهاجم السنغالي إذا سجل هدفاً في آنفيلد، سيكون رقم 50 في الدوري في ظهوره رقم 100 خلال البطولة.

سيصبح ساديو ماني أيضا لاعب ليفربول العاشر الذي يسجل 50 هدفاً في المسابقة، وهو الذي سجل 16 هدفاً في آخر 15 مباراة في الدوري على ملعب آنفيلد.

يعرض فيما يلي، أبرز الإحصاءات الخاصة بالمباراة، وفقا للموقع الرسمي.

ليفربول لم يخسر في 8 مباريات بالدوري ضد ليستر.

Sensational Salah 💫



A look back at @MoSalah's special double against today's opponents, from back in 2017 ⚽️⚽️#LIVLEI pic.twitter.com/AoAsZpxgFh — Liverpool FC (@LFC) October 5, 2019

كان الثعالب آخر فريق يمنع فريق يورغن كلوب من الفوز على ملعب آنفيلد، بتحقيق التعادل 1-1 في يناير/كانون الثاني 2019.

منذ ذلك التعادل، فاز الريدز في 10 مباريات متتالية، مسجلاً 33 هدفاً واستقبل 6 أهداف.

لم يخسر فريق ليفربول في 44 مباراة في الدوري، وهي ثاني أطول مسيرة بلا هزيمة عبر تاريخ الفريق.

A memorable attacking performance to mark the opening of our new Main Stand 🙌



Enjoy a look back at our 4-1 win over @LCFC from 2016 💪 pic.twitter.com/ZnIixPIdg2 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2019

المسيرة الأطول كانت بين عامي 1978 و1981، برصيد بلغ 85 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات.

سجل محمد صلاح 49 هدفاً في 56 مباراة على آنفيلد، وفي حال تسجيله أمام ليستر، سيكون أول لاعب يصل لهذا العدد في عدد مباريات أقل، منذ روجر هانت الذي وصل للـ50 في 55 مباراة.

مشاركة جيني فينالدوم ستكون رقم 150 له في الدوري الإنجليزي، ورقم 100 مع ليفربول.

سجل جيمي فاردي 7 أهداف من آخر 11 هدفا هز بهم ليستر سيتي شباك ليفربول. لاعبان فقط سجلا أكثر منه، أندي كول (11) وتييري هنري (8).