"ليست بسيطة"... أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح

كشف يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزيي أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في الكاحل ليست بسيطة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليفربول وليستر سيتي: "محمد صلاح يتواجد على أرضية غرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف يمكن أن يكون بخير؟، لا يمكن قبول هذا النوع من الالتحامات أثناء اللعب".

وأضاف: "ما حدث خطير كالجحيم، أنت لا تحتاج أن تكون مديرًا فنيًا لتدرك هذا، لقد ركض الملعب بالكامل من أجل هذا التدخل، وهذه ليست المرة الأولى له، يمكن أن تكون لاعب عظيم، لكن ليس بمثل هذه التدخلات".

وفي السياق ذاته، أكد ‏بريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي، أن "لاعبه حمزة تشودهاري، لم يتعمد إيذاء المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت".

وأشار مدرب ليستر في تصريحات بعد المباراة إلى أن طتشودهاري وصل إلى قدم محمد صلاح بسبب انحراف الأخير بالكرة بسرعة".

وأضاف: "لا أعتقد أن الكرة كان بها تحديا سيئا، صلاح كان يحاول الدخول إلى العمق بسرعة عالية في نفس لحظة وصول حمزة إلى نفس المكان".

وتابع قائلا: "حاولت النظر بشكل أوضح للعبة ولكن الكاميرا كانت بعيدة للغاية، ولكن يبدو أن الأمور كانت أسوأ مما ظهر".

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال المباراة التي جمعت ليفربول مع ليستر سيتي، اليوم السبت، ليغادر أرض الملعب قبل النهائية بدقائق قليلة.

وتعرض محمد صلاح لتدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، في الدقيقة 91 لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لا لانا بدلا منه.

وفاز ليفربول على ليستر بهدفين لواحد في الثوان الأخيرة من المباراة، ليحافظ على صدارته لجدول الترتيب برصيد 24 نقاط من 8 مباريات.