"شي طبيعي"... تركي آل الشيخ يعلق على بطولة العالم لألعاب القوى بقطر

علق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، على بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر، والتي تختتم فعالياتها اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

نشر تركي آل الشيخ تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتقرير صحفي لإحدى القنوات التلفزيوينة تحدث فيه عن الحضور القليل لهذه البطولة والتي ظهرت فيه مدرجات الملاعب خالية من الحضور، في وقت تحدثت فيه مذيعة التقرير عن أهمية هذه البطولة والدعوة إلى حضورها، ليتم تصوير مقطع آخر بعد فترة لحضور غفير للجماهير.

وعلق آل الشيخ على التقرير المصور قائلا " شي طبيعي!".

يذكر بأن بطولة العالم لألعاب القوى تقام بدورتها السابعة عشر في قطر في على مدار 10 أيام من 27 سبتمبر/أيلول ولغاية اليوم 6 أكتوبر/تشرين الأول.

كما شهدت البطولة بنظامها الجديد للمنافسات إلغاء حصص المنافسات الصباحية لتقام مساءً مع وجود فترات للراحة تمتد لنحو ساعة كاملة للسماح بإقامة الفعاليات الترفيهية والعائلية.