بالفيديو.. أهداف مباراة الزمالك ومصر (1-1) في الدوري المصري

تعثر الزمالك وفقد أول نقطتين في الموسم الجاري من الدوري المصري، بالتعادل بهدف لكل فريق أمام مصر إف سي الصاعد حديثاً للدوري.

تقدم الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق أشرف بن شرقي، قبل أن يدرك عمر الحبشي التعادل في الدقيقة 45.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون الثالث وبيراميدز الثاني، ونقطتين عن الأهلي المتصدر.