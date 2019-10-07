الإصابة تبعد قائد توتنهام حتى نهاية 2019... فيديو

أعلن "توتنهام هوتسبير" المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن حالة القائد هوجو لوريس لا تتطلب خضوعه لجراحة بعد تعرضه لخلع في المرفق مطلع هذا الأسبوع، لكن الحارس الفرنسي سيغيب عن الملاعب حتى يناير/ كانون الثاني المقبل بسبب إصابة لحقت بالأربطة.

وأصيب لوريس خلال الخسارة 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي. وفقا لـ "رويترز".

وسقط الحارس الفرنسي البالغ عمره 32 عاما بشكل قوي على الأرض داخل مرماه أثناء محاولة منع نيل موباي من التسجيل في لقطة الهدف الأول.

ووسط شعوره بألم واضح، احتاج لوريس للعلاج لمدة ست دقائق قبل خروجه من الملعب محمولا على محفة وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين.

وقال توتنهام في بيان "أظهرت الفحوص أنه ورغم عدم الحاجة للخضوع لجراحة، فإن قائدنا أصيب بأضرار في الأربطة ومن المستبعد عودته للتدريبات قبل نهاية 2019.

Hugo Lloris has undergone further assessment this morning after sustaining a dislocated elbow in our match against Brighton on Saturday. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2019

"ذراع هوجو معلقة في حمالة وهو يخضع حاليا لفترة راحة وتعاف تحت إشراف طاقمنا الطبي".