وفاة مصارع في الفنون القتالية بعد نزال في الشيشان... فيديو

توفي المصارع في الفنون القتالية المختلطة من أوزبكستان، بيكزود نورماتوف، بعد أيام قليلة من خسارته نزالاً في بطولة "أي أس أي 100" في العاصمة الشيشانية غروزني.

موسكو - سبوتنيك. أفاد موقع "سبورت أوزباكستان" أنه بعد النزال، أصيب نورماتوف البالغ من العمر 27 عاماً بسكتة دماغية ونقل إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه. وخلال حياته المهنية في فئة الفنون القتالية المختلطة، سجل 11 انتصاراً وخسارتين.

وقد خسر نورماتوف بقرار التحكيم أمام المصارع الروسي بيسلان إيسايف في اللقاء الذي جمعهما في البطولة التي جرت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.