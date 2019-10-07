وفاة مصارع في الفنون القتالية بعد نزال في الشيشان... فيديو

موسكو - سبوتنيك. أفاد موقع "سبورت أوزباكستان" أنه بعد النزال، أصيب نورماتوف البالغ من العمر 27 عاماً بسكتة دماغية ونقل إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه. وخلال حياته المهنية في فئة الفنون القتالية المختلطة، سجل 11 انتصاراً وخسارتين.
وقد خسر نورماتوف بقرار التحكيم أمام المصارع الروسي بيسلان إيسايف في اللقاء الذي جمعهما في البطولة التي جرت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
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Ассаламу алейкум все наши земляки делайте дуо сегодня я буду драться на АСА 100 сильный соперник Беслан Исаева и ваша поддержка мне очень нужно
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