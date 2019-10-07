الموت يغيب لاعب الهلال ومنتخب السعودية السابق

توفي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، عبد الله الشريدة، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ووفقا لصحيفة "الوطن" السعودية، توفي اللاعب السابق بأزمة قلبية عقب صلاة المغرب اليوم الاثنين.

الشريدة كان يلعب في مركز قلب دفاع، وانضم للعديد من الأندية السعودية، منها نادي القادسية، قبل الانتقال لنادي الهلال.

انتقل الى رحمة الله لاعب القادسيه والهلال والمنتخب السعودي عبد الله الشريده الله يرحمه برحمته،، pic.twitter.com/ztkZMTeUDa — NhHg 53318627 الطير تاروت (@NhHg53318627) October 7, 2019

وخاض الشريدة مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية، واعتزل اللعب في عام 2005.

يذكر أن الشريدة بدأ مشواره الرياضي مع القادسية عام 1988 حتى عام 1995، قبل الانتقال إلى الهلال واللعب معه لمدة عشرة مواسم.