مصرع لاعب كرة إثر سقوطه من الطابق السادس

لقي لاعب فريق جريميو، أزيكويل إسبيرون الأرجنتيني، المعار لأتلانتي المكسيكي، مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس خلال حفل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

اللاعب صاحب الـ23 عاما فقد توازنه عند وقوفه على حافة شرفة أثناء احتفاله مع أصدقائه، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن".

Ezequiel Esperon dies aged 23 after falling from sixth-floor terracehttps://t.co/4EDN28UiwK pic.twitter.com/ILkExi25Jr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 7, 2019

وأشارت مصادر إلى أن اللاعب حاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج، إلا أنه لم ينجح، ليسقط من الطابق السادس على الأرض مباشرة.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.



Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX — Atlante F.C. (@Atlante) October 6, 2019

ونعى النادي المكسيكي اللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.