مصرع لاعب كرة إثر سقوطه من الطابق السادس

اللاعب صاحب الـ23 عاما فقد توازنه عند وقوفه على حافة شرفة أثناء احتفاله مع أصدقائه، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن".
Ezequiel Esperon dies aged 23 after falling from sixth-floor terracehttps://t.co/4EDN28UiwK pic.twitter.com/ILkExi25Jr— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 7, 2019
وأشارت مصادر إلى أن اللاعب حاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج، إلا أنه لم ينجح، ليسقط من الطابق السادس على الأرض مباشرة.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.— Atlante F.C. (@Atlante) October 6, 2019
Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX
ونعى النادي المكسيكي اللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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