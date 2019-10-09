بعد رقصة باسم يوسف... محمد صلاح "الغائب عن المنتخب" يحدث ضجة

أحدث النجم الدولي، محمد صلاح، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يرقص فيه الإعلامي الساخر، باسم يوسف.

ونشر باسم يوسف عبر صفحته عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو جديد في حفل جوائز GQ Men Of The Year رجل العام والتي حصدها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقدم باسم يوسف مواطنه المصري محمد صلاح بطريقة كوميدية، حيث أظهر بعض الصور المضحكة خلال الإعلان عن الجائزة.

وفاز محمد صلاح بجائزة رجل العام التي تقدمها المجلة الشهيرة، في أبو ظبي بحضور العديد من المشاهير ونجوم الفن.

ويظهر في مقطع الفيديو الجديد الذي نشره باسم يوسف، وهو يرقص بجوار الطاولة التي يجلس عليها محمد صلاح، على أنغام أغنية " c'est la vie" للمطرب الجزائري الشهير، الشاب خالد.

محمد صلاح يغيب عن معسكر منتخب مصر المقام حاليا، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، إراحته.

ويعاني اللاعب المصري من إصابة في الكاحل تعرض لها إثر تدخل عنيف من مدافع ليستر سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.

وتلقى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، بمزيج مختلف ما بين الغضب بسبب مشاركة محمد صلاح في احتفالية وغيابه من المنتخب، وبين المرحبة بالمقطع الذي وصفوه بالمرح.