أول رد من الأهلي واتحاد الكرة على تهديد رئيس الزمالك بالانسحاب من الدوري المصري

أصدر نادي الأهلي المصري واتحاد الكرة المصري ردين منفصلين، على تهديدات رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بالانسحاب من الدوري الممتاز، بسبب لقاء القمة بين الفريقين.

وكان مرتضى منصور قد هدد بانسحاب الزمالك من الدوري المصري، إذا رفض اتحاد الكرة تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتقدم الزمالك بطلب تأجيل مباراة القمة، بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السغالي، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي بيانا، بعد اجتماع أقامته اليوم بمقرها في القاهرة، أكدت خلاله إعادة المباراة بين الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي.

🚨 Decision on the match between Zamalek and Generation Foot at #TotalCAFCL ➡️ pic.twitter.com/d6MTbrEQkC — CAF (@CAF_Online) October 8, 2019

​وحددت اللجنة يوم الخميس 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري بالقاهرة، في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، موعدا لإقامة المباراة بين الفريقين.

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب ضد جينيراسيون في السنغال بنتيجة (2-1).

وحدثت أزمة عند إقامة مباراة الإياب التي كان محددا لها يوم 29 سبتمبر / أيلول الماضي على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد رفض الأمن إقامة اللقاء على ملعب بترسبورت، بحضور جماهيري وطلب نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ورفض فريق جينيراسيون نقل اللقاء لعدم إخطاره قبلها بـ10 أيام كما اعترض على ما ذكره الزمالك بأن هناك دواعٍ أمنية أدت للقرار، وامتنع النادي السنغالي عن الذهاب إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض لقاء الإياب.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا بتوقيع الغاني أنتوني بافوي السكرتير العام المساعد يؤكد موافقته على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب، كما عقد الاجتماع الفني للقاء وأيضا تواجد الحكام ومراقب اللقاء.

وقدم النادي السنغالي شكوى للاتحاد الأفريقي الذي أرجأ اعتماد قراره النهائي بخصوص اللقاء إلى اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة غدًا الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

حق مشروع

من جانبه، قال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك ليس طرفاً في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، التي أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم إعادتها مجددا".

وتابع

"تأجيل مباراة القمة مع الأهلي، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، حق مشروع للنادي، خاصة وأنه سبق وتأجلت 9 مباريات للأهلي في بطولة أفريقيا الموسم الماضي".

واستمر "من حق الزمالك تأجيل المباراة، لأن الأبيض سيكون مشغولا بمواجهة الفريق السنغالي، في ظل الظروف الصعبة الحالية".

واستطرد رئيس الزمالك "الزمالك قادر على اللعب في السنغال وليس مصر فقط، خاصة وأننا واثقون في الفريق".

وقال منصور:

"لن أوافق على مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، إلا سوف ينسحب من بطولة الدوري".

رد الجنايني

ورد رئيس اتحاد الكرة المصري، عمرو الجنايني، على تهديدات مرتضى منصور، بقوله إن الاتحاد لن يرضخ للتهديدات.

وقال الجنايني في تصريحات صحفية: "اتحاد الكرة حذر في وقت سابق، من تهديد الأندية الكبرى بالانسحاب من الدوري، كوسيلة للضغط على مسؤولي اتحاد الكرة".

وتابع

"لو هددني الأهلي والزمالك، بالانسحاب من الدوري سيطبق عليهما اللائحة، والتي تطبق على الفريق المنسحب وهى الهبوط للدرجة الثانية".

رد الأهلي

من جانبه، رفض الأهلي فكرة تأجيل مباراة القمة مع الزمالك، مشيرا "فكرة التأجيل مرفوضة من الأساس".

وقال مصدر في الأهلي لصحيفة "الأهرام" المصرية: "كيف نتحدث عن موسم مختلف ودوري منتظم، ثم نجد من يطالب بتأجيل مباراة دون وجود داع لذلك".

وأضاف المصدر: "يجب علينا أن نتلافى ما حدث من أخطاء في الموسم الماضي، بما كلف الكرة المصرية الكثير، وما زلنا نعاني من آثاره السلبية حتى الآن، ولابد من أن نتعلم من أخطاء الماضي".

وأشار الأهلي إلى أن تأجيل أي مباراة سوف يعطي الدافع لأي ناد لطلب التأجيل هو الآخر، ولذا لابد من الالتزام بالجدول الموضوع مسبقا مهما تكن المبررات.