خمسة شروط لحضور النساء مباريات كرة القدم في تبوك

وافقت الهيئة العامة للرياضة السعودية على السماح لأهالي مدينة تبوك بحضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الثانية.

ووفقا لصحيفة "سبق"، كشفت الهيئة عن 5 شروط للموافقة على حضور المباريات من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية، وهي تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

وسمحت الهيئة منذ مطلع العام الماضي، للنساء والأسر بحضور مباريات كرة القدم في إستاد الملك فهد في الرياض، ومدينة الملك عبد الله في جدة وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، للمرة الأولى عبر تاريخ البلاد.

وتندرج تلك القرارات ضمن توجه عام يتبناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يهدف لتمكين النساء في سوق العمل والحياة العامة وإزالة القيود التي تحد من مشاركتهن.

يذكر أن مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، تستضيف مباريات أندية المنطقة، إلى جانب دورة تبوك الدولية لكرة القدم، وتستوعب 12 ألف مشجع.

وتقدر مساحة خارج أرض الملعب بـ20 ألف متر مربع، وتوجد مرافق للرياضيين والإدارة في الدور الأرضي، وغرف للصحفيين والتعليق الرياضي في أعلى جزء من منصة الاستاد.