بوتين: روسيا تنفذ متطلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشكل كامل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تنفذ تنفيذاً كاملاً جميع متطلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

نيجني نوفغورود– سبوتنيك. قال بوتين، خلال منتدى رياضي روسي في مدينة نيجني نوفغورود، "روسيا تنفذ جميع متطلبات هذه المنظمة تنفيذاً كاملاً".

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه من مصلحة روسيا والرياضيين الروس ، أن تبقى جميع المشاكل المتعلقة بالمنشطات في الماضي "حتى يدخل الرياضيون الروس الملاعب على قدم المساواة، ويظهروا مهاراتهم دون أية قيود ويكونوا قدوة لعشاق الرياضة والمحترفين".

هذا وظهرت في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بيانات تفيد بوجود احتمال عزل روسيا عن المشاركة في الألعاب الأولمبية 2020 بسبب التزوير المزعوم لبيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات. فيما تجري الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقاً وستعلن النتائج خلال جلسة اللجنة التنفيذية في طوكيو.