رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح بعد "سيلفي" باسم يوسف: يا ابني فوق أنت لاعب كرة قادم من الفلاحين

فتح رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، النار على نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، بسبب "السيلفي" الذي جمع بينه وبين الإعلامي الساخر، باسم يوسف.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية: "أود أن أقول لمحمد صلاح، لا تنسى نفسك، فأنت كنت سببا في خروج مصر من كأس العالم، لا يصيبك الغرور".

واستمر "ما الذي استفدته أو استفاده الجمهور عندما تحرز أهدافا مع ليفربول، فهذا لا يفيدنا في شيء، خاصة أنه عندما أتيت إلى مصر خسرنا من السعودية وروسيا، وأصابك الخوف من الإصابة".

واستطرد "على محمد صلاح أن يعلم في النهاية أنه مجرد لاعب كرة قدم ليس أكثر، وعليه ألا ينسى أنه فلاح بسيط من قرية بسيطة، فهذا هو أصله، لا يجعل الفلوس والشهرة تنسيه أصله".

وكان باسم يوسف قد نشر عبر صفحته في مواقع التواصل، مقطع فيديو جديد في حفل جوائز GQ Men Of The Year رجل العام والتي حصدها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقدم باسم يوسف مواطنه المصري محمد صلاح بطريقة كوميدية، حيث أظهر بعض الصور المضحكة خلال الإعلان عن الجائزة.

وفاز محمد صلاح بجائزة رجل العام التي تقدمها المجلة الشهيرة، في أبو ظبي بحضور العديد من المشاهير ونجوم الفن.

ويظهر في مقطع الفيديو الجديد الذي نشره باسم يوسف، وهو يرقص بجوار الطاولة التي يجلس عليها محمد صلاح، على أنغام أغنية " c'est la vie" للمطرب الجزائري الشهير، الشاب خالد.

محمد صلاح يغيب عن معسكر منتخب مصر المقام حاليا، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، إراحته.

ويعاني اللاعب المصري من إصابة في الكاحل تعرض لها إثر تدخل عنيف من مدافع ليستر سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.

وتلقى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، بمزيج مختلف ما بين الغضب بسبب مشاركة محمد صلاح في احتفالية وغيابه من المنتخب، وبين المرحبة بالمقطع الذي وصفوه بالمرح.