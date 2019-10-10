بالفيديو: أهداف السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022 (3 –0)

اكتسح المنتخب السعودي ضيفه منتخب سنغافورة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مبارايات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

التقى الأخضر السعودي مع المنتخب السنغافوري على ملعب "إستاد الملك عبد الله" الدولي في السعودية.

وافتتح عبد الفتاح العسيري التسجيل في الدقيقة 28 من زمن اللقاء، قبل أن يسجل عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 61 من زمن المباراة، ويضيف العسيري هدفه الثاني والهدف الثالث لمنتخب السعودية في الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة اعتلى الأخضر السعودي ، صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن سنغافورة صاحبة المركز الثاني.

ومن المقرر أن يحل المنتخب السعودي ضيفا على منتخب فلسطين في الجولة المقبلة من التصفيات يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي سيسافر فيها الأخضر للمرة الأولى من أجل خوض مباراته في مدينة رام الله الفلسطينية.