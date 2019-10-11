بالفيديو... مؤمن زكريا يكشف ماذا عرض عليه محمد صلاح

كشف مؤمن زكريا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عرض نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، له بعد إصابته الأخيرة.

وعن تطورات حالته الصحية، قال زكريا في تصريحات هاتفية لفضائية "MBC مصر": "أجريت بعض الفحوصات في ألمانيا وستظهر نتيجتها خلال أسبوع وبناء عليها سيتم تحديد العلاج سواء كان في مصر أو ألمانيا".

وأضاف: "أقوم بتنفيذ برنامج علاجي في الجيم".

وتابع: "أشكر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على وقوفه بجانبي وما يقدمه الأهلي مع أبنائه ليس غريبا عليه".

وشكر مؤمن زكريا كل جماهير مصر والجماهير العربية على وقوفهم بجانبه ودعمه.

وفي نهاية حديثه: "كشف زكريا أن محمد صلاح على اتصال دائم به للاطمئنان على حالته، مشيرا إلى أن صلاح عرض عليه الكشف عند أطباء في إنجلترا وألمانيا وأمريكا للعلاج".

وعاد مؤمن زكريا من ألمانيا منذ عدة أيام بعدما خضع للعلاج في العاصمة الألمانية برلين؛ عقب إعلانه تفاصيل إصابته بالإضافة الدخول في حالة نفسية صعبة أثرت على مستواه بالفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعود مؤمن زكريا خلال الساعات المقبلة إلى ألمانيا لمواصلة برنامجه العلاجي قبل أن يبدأ في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وكان مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن تحمل تكاليف علاج اللاعب بشكل كامل على نفقة النادي؛ بالإضافة إلى استمرار راتبه رغم الخروج من قائمة الفريق المحلية.