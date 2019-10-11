بالفيديو... أبو تريكة يزور دولة عربية لأول مرة ويتحدث عن محمد صلاح

تحدث لاعب نادي "الأهلي" ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، اليوم الجمعة، عن اعتزاله ورأيه في اللاعب الدولي محمد صلاح، وذلك على هامش زيارته الأولى إلى الأردن.

وأكد أبو تريكة في تصريحات لصحيفة "الملاعب" الأردنية، أنه يفتقد جماهير "القلعة الحمراء".

وقال قبل مشاركته في مباراة اعتزال الفلسطيني فادي لافي، اليوم الجمعة، "الأردن من البلاد التي أعتز بها مثل جميع الدول العربية، إنها الزيارة الأولى لي هنا وأتمنى ألا تكون الأخيرة".

وأضاف، "عندما وجه لافي الدعوة لي لبيّتها على الفور، خاصة أن القضية الفلسطينية تمثل شيئا كبيرا بالنسبة لي، وأعد الجالية المصرية والجماهير التي ستحضر المباراة بتقديم مباراة جيدة بمشاركة نجوم كبار لاختتام مسيرة لافي بشكل مميز".

وفي ذات السياق، قال محمد أبو تريكة خلال استضافته عبر برنامج "إكسترا تايم" على قناة "رؤيا" الأردنية إن "اعتزال كرة القدم هو أصعب وأهم قرار لأي لاعب خلال مسيرته الرياضية، لكن الرصيد الجماهيري هو الذي سيبقى، تعلمت أن البساطة هي سر نجاحي ولا أحمل كرهًا تجاه أي أحد".

وعن مقارنته باللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، قال "لا يقارن بأي لاعب آخر، صلاح صنع تاريخا كبيرا من الصعب الوصول إليه، تجاوز الحدود المحلية والعربية وأصبح ماركة عالمية وهرما متحركا، يتبقى أمامه عدة سنوات لإضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرته".

وأكمل المحلل الفني لقنوات "بي إن سبورتس": "لعب كرة القدم أسهل من التحليل، واجهت عدة صعوبات في البداية، لكني حين تعمقت في المجال أصبحت الأمور أكثر سهولة، الرخص التدريبية ستساعدك، خاصة أن خبرتك في لعب الكرة لا تكفي ويجب مزجها بالإطار التعليمي".

واختتم محمد أبو تريكة تصريحته للقناة الأردنية: "أشتاق إلى الفرحة بعد الأهداف وأفتقد شعور سعادة الجماهير، هدفي أمام الصفاقسي عام 2006 بنهائي أفريقيا هو الأغلى في مسيرتي، تلك اللحظة هي الأفضل في حياتي، أفتقد جمهور الأهلي لأن له طقوس خاصة عندما يحب لاعبا، أفتقد أيضا النادي الأهلي وملعب مختار التتش".