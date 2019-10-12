بالفيديو... عداء كيني يحقق إنجازا غير مسبوق

بات العداء الكيني إيليود كيبتشوجي، أول شخص يكمل سباق ماراثون في أقل من ساعتين بعد أن قطع مسافة 42 كيلومترا خلال ساعة و59 دقيقة و40 ثانية، يوم السبت في فيينا.

وكانت هذه المحاولة الثانية للعداء كيبتشوجي، بعد محاولة فاشلة عام 2017 من خلال مشاركته في مشروع تسويقي يحمل اسم "ماراثون ما دون الساعتين" في مونزا الإيطالية.

ولن يعتمد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إنجاز صاحب الـ34 عاما، كونه جاء في ماراثون غير معتمد رسميا من الاتحاد الدولي.

وعزز صاحب ذهبية الماراثون في أولمبياد ريو 2016، رقمه العالمي الرسمي بفارق 78 ثانية، حيث سجل في أبريل/نيسان 2019 ثاني أسرع زمن في التاريخ عندما أنهى ماراثون لندن في ساعتين ودقيقتين و37 ثانية.

I don’t know where the limits are, but I would like to go there. pic.twitter.com/ET2aZIoa2J — Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) October 11, 2019

واستعان العداء الشهير بفريق مكون من 41 متخصصا في ضبط نبضات القلب.