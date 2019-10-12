طارق حامد بسبب تأخر تعديل عقده مع الزمالك: "طفح الكيل.. ولن أصمت مرة أخرى"

عبر لاعب نادي الزمالك المصري لكرة القدم، طارق حامد، اليوم السبت، عن غضبه بسبب عدم تعديل عقده حتى الآن من قبل مسؤولي النادي، خاصة وأنه تلقى أكثر من وعد من قبل مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية من أجل تعديل عقده.

وقال "حامد" عبر خاصية "القصص" (ستوريز) على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

© Photo / Instagram/ tarekhamed_3 رسالة لاعب نادي الزمالك طارق حامد على "إنستغرام"

وتحدثت تقارير صحفية خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تلقي لاعبي الزمالك الدوليين، وبالأخص لاعب وسط الفريق طارق حامد والمدافع محمود علاء، عروضا بعد آدائهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في مصر.

وتألق طارق حامد، مع الزمالك هذا الموسم، وساهم بأدائه في حصد الفريق الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الأخيرة، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، بينما تصدر محمود علاء قائمة هدافي الزمالك هذا الموسم، بعدما شارك في 47 مباراة مع الفريق الأبيض.