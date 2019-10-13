روسية تحصل على لقب بطلة العالم في الملاكمة

أجريت بطولة العالم للملاكمة للسيدات عام 2019 في المدينة الروسية أولان-أودي، حيث فازت ليليا أيتبايفا بالميدالية الذهبية في فئة الأوزان التي تصل إلى 51 كلغ.

وهزمت الروسية البالغة من العمر 25 عامًا الملاكمة التركية بوسيناز تشاكيروغلو في المباراة النهائية، بإجماع القضاة أربعة مقابل واحد.

Россиянки Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева вышли в финал чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ https://t.co/xcYyschVcS pic.twitter.com/IIfTpYQ2jU — Российский Стадион (@InfoSport_news) October 12, 2019

وفازت ممثلة كوريا الشمالية وبطلة العالم للعام الماضي بان تشول مي بالميدالية البرونزية، وحصلت الهندية ماري كوم على الميدالية البرونزية أيضا.

وتعتبر الفائزة الروسية بطلة روسيا في الملاكمة لعامي 2014 و2019، وكانت هذه الميدالية هي الرابعة للفريق الروسي هذا العام.

وحصلت المغربية خديجة المرضي على ميدالية برونزية لتكون الإفريقية والعربية الوحيدة التي اعتلت منصة التتويج وفازت بميدالية في دورة أولان أودي وتأهلت إلى الربع النهائي إلى جانب الرياضية المغربية رباب شضار.

تشارك في بطولة العالم للملاكمة 2019- سيدات، 224 ملاكمة، يمثلن 57 بلدا، بينها بلدان عربية، كالجزائر والمغرب.