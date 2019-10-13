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19:13 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    المنتخب السعودي

    المنتخب السعودي لكرة القدم يصل رام الله استعدادا لمواجهة نظيره الفلسطيني

    © AFP 2019 / ROBERTO SCHMIDT
    رياضة
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    وصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة رام الله قادما من الأردن.

    رام الله - سبوتنيك. ويضم الوفد السعودي نحو 100 شخصية بين مدربين وأعضاء الفريق وإداريين حيث سيلعب المنتخب السعودي مباراة مع نظيره الفلسطيني يوم الخامس عشر من الشهر الجاري على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شرق القدس.

    واستقبل الرئيس الفلسطيني البعثة السعودية في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

    وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوفد السعودي، بمقر الرئاسة، "الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين السعودية وفلسطين ليس جديدا، فعلاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بأن قضية فلسطين في قلب كل سعودي".

    وتابع الرئيس الفلسطيني: "لم نشعر أبدا بأننا طرفان دائما وابدا يقولون لنا نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الأمور لم نكن نطلب المساعدة كانت المملكة تستشعر بحاجتنا وتلبي".

    وأضاف "ما نسمعه وما سمعناه منذ عهد الملك المؤسس مرورا بكل الملوك والأمراء وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كذلك الشعب السعودي لم يتغير، مواقفهم سباقة تجاه القضية الفلسطينية".

    من جانبه قال رئيس اتحاد كرة القدم السعودي ياسر المسحل: "الحدث تاريخي جدا ونحن سعداء وأنا فخور أن أكون أول رئيس اتحاد كرة قدم وأول مسؤول رياضي رسمي يتشرف بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية، فلسطين العز الشرف الشهامة فلسطين الفخر لكل عربي سعداء جدا ونشكركم سيادة الرئيس محمود عباس على اهتمامكم الشخصي ودعوتكم وكما كان الراحل الأمير فيصل بن فهد يعتبر قضية فلسطين رياضيا كبيرة جدا وقدم كل دعم ونحن نسير على دربه وكنا أسعد الناس لما بدأ منتخب فلسطين يستضيف مبارياته على أرض فيصل الحسيني، وحريصون جدا على مصالح الاتحاد الفلسطيني ومنتخب فلسطين، ونعدك ان نقدم مباراة تكون كرنفالا رياضيا شعبيا".

    واوضح المسحل :"وجدنا الاحتفاء قبل الوصول إلى أرض فلسطين غمرنا شعور غريب شعور عند الوصول لم نشعر به ابدا وسعيدون جدا فهي زيارة تاريخية ونتطلع دائما للتعاون بما يخدم الاتحاد الفلسطيني الذي يقدم مستويات فنية عالية وشاهدت منتخب فلسطين بكأس آسيا بأستراليا والذي تأهلها اليها وقتها لأول مرة نتمنى لهم التوفيق، سعيدون جدا بأرض فلسطين بأولى القبلتين نتمنى ان شاء الله أن نكون على اعلى مستويات الحب والوفاق".

    يشار الى ان المنتخب السعودي بدأ مساء اليوم التدريب والتمرينات على ارض الملعب الذي ستقام فيه المواجهة الكروية مع المنتخب الفلسطيني حيث تعد هذه المباراة الأولى التي تجرى بين الفريقين على الأرض الفلسطينية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العام 2022.

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    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, السعودية
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