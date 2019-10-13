بالفيديو.. الأرجنتين بدون ميسي تسحق الإكوادور 6-1

حقق منتخب الأرجنتين فوزا كاسحا على نظيره الإكوادوري، بستة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية جرت بينهما في إسبانيا.

وشهدت المباراة غياب الثنائي ليونيل ميسي والهداف سيرجيو أغويرو.

افتتح لوكاس ألاريو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الإكوادوري جون إسبينوزا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف لياندرو باريديس الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، فيما قلص آنخيل مينا الفارق، بتسجيله هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة 49.

وعاد المنتخب الأرجنتيني لفرض سيطرته، ليضيف جيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينجيز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 66 و82، واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86.