بلجيكا تهزم كازاخستان لتحافظ على سجلها المثالي في التصفيات

حافظت بلجيكا على سجلها المثالي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 إذ سجل فريق المدرب روبرتو مارتينيز، الذي تأهل إلى النهائيات بالفعل، هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر في كازاخستان، اليوم الأحد.

وسجل ميشي باتشواي وتوماس مونييه هدفي بلجيكا في ملعب أستانة ليحقق الفريق انتصاره الثامن على التوالي في المجموعة التاسعة.

وكانت بلجيكا، متصدرة التصنيف العالمي، أول فريق يحجز مقعده في بطولة العام المقبل التي يشارك فيها 24 فريقا عندما سحقت سان مارينو 9-صفر يوم الخميس الماضي.

وافتتح باتشواي التسجيل في الدقيقة 21 من عند القائم البعيد بعد تمريرة دينيس برايت. وفقا لـ "رويترز".

وجاء الهدف الثاني من تمريرة مذهلة من القائد إيدن هازارد بعد منتصف الملعب بقليل إلى مونييه المنطلق في الجانب الأيمن.

واستلم مونييه الكرة بشكل رائع قبل أن يسدد في المرمى في الدقيقة 53. وهذا هو الهدف رقم 30 لبلجيكا في التصفيات بينما اهتزت شباكها مرة واحدة فقط.

وسنحت فرصة لدريس ميرتنز لجعل النتيجة 3-صفر لكنهخ وضع الكرة بضربة رأس فوق العارضة في الدقيقة 65 قبل أن يرسل تمريرة عرضية بعدها بدقائق إلى باتشواي لكنها ذهبت بعيدا عن المرمى.