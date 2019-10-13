بلجيكا تهزم كازاخستان لتحافظ على سجلها المثالي في التصفيات

وسجل ميشي باتشواي وتوماس مونييه هدفي بلجيكا في ملعب أستانة ليحقق الفريق انتصاره الثامن على التوالي في المجموعة التاسعة.
وكانت بلجيكا، متصدرة التصنيف العالمي، أول فريق يحجز مقعده في بطولة العام المقبل التي يشارك فيها 24 فريقا عندما سحقت سان مارينو 9-صفر يوم الخميس الماضي.
وافتتح باتشواي التسجيل في الدقيقة 21 من عند القائم البعيد بعد تمريرة دينيس برايت. وفقا لـ "رويترز".
وجاء الهدف الثاني من تمريرة مذهلة من القائد إيدن هازارد بعد منتصف الملعب بقليل إلى مونييه المنطلق في الجانب الأيمن.
Thank you fans! 🙏 #COMEONBELGIUM #KAZBEL #EURO2020 pic.twitter.com/8GAcg3XIHd— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 13, 2019
واستلم مونييه الكرة بشكل رائع قبل أن يسدد في المرمى في الدقيقة 53. وهذا هو الهدف رقم 30 لبلجيكا في التصفيات بينما اهتزت شباكها مرة واحدة فقط.
🏆 @hazardeden10 is the Devil of the Match against @KFF_Team 💪🥇#KAZBEL #EURO2020 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/uKPxwbaQQr— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 13, 2019
وسنحت فرصة لدريس ميرتنز لجعل النتيجة 3-صفر لكنهخ وضع الكرة بضربة رأس فوق العارضة في الدقيقة 65 قبل أن يرسل تمريرة عرضية بعدها بدقائق إلى باتشواي لكنها ذهبت بعيدا عن المرمى.
So much ❤️ for our fans who made a trip to Kazakhstan #COMEONBELGIUM 🇧🇪 #KAZBEL pic.twitter.com/57Gh9JpfZh— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 13, 2019
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