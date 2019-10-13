بالفيديو.. أهداف مباراة هولندا وبيلاروسيا (2-1) في تصفيات يورو 2020

اقترب المنتخب الهولندي من التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، عقب الفوز على مضيفه منتخب بيلاروسيا بهدفين مقابل هدف.

أحرز جيني فينالدوم هدفي هولندا في الدقيقتين 32 و41، وجاء هدف بيلاروسيا الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد هولندا إلى 15 نقطة في صدارة مجموعته، مع تبقي جولتين على نهاية التصفيات.